Ayasofya’da restorasyon

İstanbul'un simge yapılarından Ayasofya Camii'nde ikinci etap restorasyon çalışmaları başladı. İbadet ve ziyarete açık olacak yapıda, deprem güvenliği belirlenerek güçlendirme çalışmaları yapılacak.

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İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Camii’nin ikinci etap restorasyonu başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, cami ibadete ve ziyarete açık olacak şekilde sürdürülecek.

Restorasyon çalışmaları, Ayasofya-i Kebir Camii’nin dış cephesinde başlayacak. Beton harç temizliği yapılacak cephelerde, ardından üç boyutlu taramayla belgeleme yapılacak. Minarelerin etrafına kurulacak çelik platform üzeri iş iskelesi ile statik ve deprem performans analizlerinin sonuçlarına göre, güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Camii’nin II. Mehmet Türbesi’nin çatısındaki kurşun örtü değiştirildi, dış cephede kimyasal temizlik yapıldı. Türbe yapısı genelinde bulunan mermer saçak kornişleri ile sütun başlıklarında bulunan tahrip olmuş ve eksilmiş kısımların tümlemesi ile aleme altın varak yapıldı. II. Selim Türbesinde ise, kaldırılan kurşun örtünün yenilenmesi planlanıyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, kubbe dışlık imalatı yenilendi, aleme altın varak yapıldı. Muvakkithanede; iç cephe, kapı ve pencere raspaları ve kimyasal temizlik yapıldı, muhdes malzemeler söküldü. Kurşun çatı örtüsünün yenilenmesi ise devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mikro ve hidrolik kireç enjeksiyonu da yapıldı.