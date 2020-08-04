Ayberk ne demek? Ayberk isminin kısaca anlamı…

Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ayberk'dir. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Ayberk ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ayberk isminin anlamı ve kökeni...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ayberk’dir. ‘Ayberk ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYBERK’İN İSİM ANLAMI

Ayberk ismi Türkçe kökenlidir ve ay gibi güzel ve yakışıklı olan bey anlamındadır. Ayrıca Hindistan'daki Türk Memlûkleri Devletinin kurucusunun adıdır.