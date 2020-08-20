Aybike ne demek? Aybike isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Aybike ne demek? Aybike isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aybike'dir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aybike ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aybike isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aybike’dir. ‘Aybike ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYBİKE’NİN İSİM ANLAMI

Aybike ismi Türkçe kökenlidir ve ay gibi güzel, el değmemiş kız anlamındadır.