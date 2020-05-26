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Ayça Varlıer, Türk Marşı’nı pandemiye uyarladı!
Ayça Varlıer, Türk Marşı’nı pandemiye uyarladı!
Corona virüsü salgını nedeniyle iki aydır Muğla’da kalan oyuncu Ayça Varlıer, Mozart'ın Türk Marşı'nı pandemi sürecine uyarladı ve takipçilerine bayram hediyesi verdi.
Kültür Sanat 26 Mayıs 2020 - 11:40

Oyuncu Ayça Varlıer, sosyal medya hesabından beğeni toplayan bir video paylaştı. Pandemi günlerinde Mozart’ın bestesi Türk Marşı'na İspanyolca sözler yazıp söyleyen Sheilablanco Musica'nın performansını görünce hayran kaldığını belirten Varlıer, Kalk Gidelim dizisinin senaristi Baykut Badem ile harekete geçtiklerini anlattı.

Baykut Badem’in beste üzerine sözler yazdığını ifade eden Varlıer, “Türk Marşı'nı bu haliyle okumak çok eğlenceli oldu. Şimdi evde geçirdiğimiz bu bayram süresince yüzümüzde bir tebessüm olması dileğiyle, bu videoyu size hediye etmek istiyorum” dedi.

Son güncelleme: 11:55 - 26.05.2020
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