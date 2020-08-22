Aydan Şener: İşsizlik beni çok üzüyor

Türk sinemasının 80'lerdeki güzel yüzü Aydan Şener, hâlâ formda. Hatta kendi deyimiyle, “Hayat güzel gidiyor. Bir tiyatro hazırlığım var bu aralar. Çamlıca'nın Üç Gülü diye bir oyuna hazırlanıyoruz. Onun provaları oluyor, onunla ilgileniyorum. Tatiller yapıyorum. İyi bir şey olursa, bana uygun bir rol gelirse yaparım. Ama istediğim gibi bir öneriyle karşılaşamıyorum. Gelen teklifler var. Gönlüme yatan bir şey olursa tabii ki yaparım” diyor.

FERİDE'Yİ SEVERİM

“Özlem değil ama çok severim Feride'yi. İyi bir işti. Çok geniş kitlelerce tanınmama neden oldu, unutulmadı. Çok ilginç bir şekilde halen insanlar hatırlıyor. Kalıcı bir şeyler bırakabiliyor olmak sanatçı için en büyük hediye. Ancak Feride için bir özlemim yok. Çünkü daha çok günü yaşamayı seviyorum. Ne geçmiş ilgilendiriyor beni, ne de gelecek. Sadece bugün var. Anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum”

KİLOYA DİKKAT ŞART

“Kilo çok önemli. Kiloya çok dikkat ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Onun haricinde kendimle çok uğraşmıyorum. Çok yoğun spor falan da yapmıyorum. Arada kısa yürüyüşler, biraz kol çalışmaları gibi evde yaptığım şeyler var. Spor salonlarında sıkılıyorum, onlara vakit ayırmıyorum. Kendimle çok uğraşmam, çok özel yaptığım bir şey yok. Cilt bakımı ve temizliğine dikkat ediyorum bir de. Sanırım biraz şanslıyım.”

DEDEKTİFLİK BANA YAKIŞIR

Çalıkuşu’ndan sonra çok güzel işler yaptım. Bazıları seyirci tarafından çok beğenildi ama tutmayan da oldu. Çok TV izlemiyorum, sürekli takip ettiğim bir dizi yok. Daha çok kriminal dizileri seviyorum ve dedektifli, polisiye heyecanlı dizileri seviyorum. Onlar da daha çok yabancı platformlarda oluyor. Mesela Prison Break çok güzel. Heyecanı, adrenalini yüksek işleri seviyorum. Çok da isterim dedektif rolü oynamayı.

SEKTÖR ÇOK NANKÖR

“Yeni oyuncuların çoğunu çok beğeniyorum. Hepsi çaba sarf ediyor. İşleri zor. Sektörde var olabilmek de kalabilmek de zor. Bir sürü oyunun döndüğü bir sektör. Onun için de Allah yardımcıları olsun. Hemen “Ben oldum” rüzgarına kapılmasınlar. Çünkü çok nankör bir sektör.”

EKONOMİ BENİ ÇOK KORKUTUYOR

Beni en çok korkutan insanların ekonomik yönden bu kadar sıkışmaları. İşsizliğe çok üzülüyorum. Genç insanlar işsiz. İşten çıkarmalar yasak olsa da sürüyor. O kadar çok sorunumuz var ki aslında ülke olarak. İsteğim herkesin refah içinde olması, parasını kazanması, işine gidip gelebilmesi ve mutlu olması. Açıkçası ülkenin şu anki gidişatından hiç umutlu değilim.”