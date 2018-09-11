Aydilge meydan okudu

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Gençlerin sevdiği sanatçılardan Aydilge, 82. Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında sahne aldı. Şarkılarının yanı sıra esprileri ile de izleyenlere keyifli anlar yaşatan sanatçı, ”Kızlar elektro gitar çalamaz, kızlara yakışmaz, kızlar akustik ya da klasik gitar çalmalı” şeklindeki algıyı kabul etmediğini ve kızların ne isterlerse yapabileceğini söyleyerek orkestrasındaki erkek gitaristleri sahnenin önüne davet etti. Aşk Paylaşılmaz adlı şarkısını seslendirirken orkestrasındaki erkeklere meydan okuyan Aydilge, modern bir aşık atışması şeklinde geçen şarkısının sonunda seyircilerden yoğun alkış alan başarılı sanatçı, “Kızların gücünü kimse hafife almasın” diyerek gitarını havaya kaldırdı.

“KÜLTÜREL MİRASLAR İADE EDİLSİN”

Öte yandan konser öncesi eşi Utku Barış Andaç’la birlikte Bergama’nın tarihi ve turistik yerlerinden Mısır Tanrıları Tapınağı (Kızıl Avlu) ve Akrapol Ören Yeri’ni gezerek enerji depolayan Aydilge, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla da gözlemlerini ve hayranlığını takipçileri ile paylaştı. Berlin Pergamon Müzesi’nde sergilenen kültürel miraslarımızın asıl ait oldukları yere iade edilmesi gerektiğininde altını çizen başarılı sanatçı, kültürümüze ve tarihimize sahip çıkmamız gerektiğini söyledi.