Aydilge: Müzik yapmazsam ölürüm

“Bir Kedim Var” isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan başarılı müzisyen Aydilge, "İyi yaşamak için çok çalışıyoruz, oysa çok çalışmaktan hiç yaşayamıyoruz. Sevmeye zaman kalmıyor. Oysa sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil" dedi.

“Bir Kedim Var” adlı single'ını dinleyicilerle buluşturan Aydilge, “Yeni şarkınız birçok yerde Sezen Aksu'ya gönderme olarak haber oldu, vermek istediğiniz mesaj tam olarak neydi?” cevabına “Sezen Aksu’nun ‘Bir kedim bile yok, anlıyor musun?’ diye seslendiği şarkısını dinlerken çok duygulanırdım. Çocuk aklımla kedisi yok diye üzüldüğünü düşünüp, Sezen Aksu’ya kedi almaya karar vermiştim. Tabi sonra anladım, oradaki derinliği… Bizi koşulsuz sevebilen birinin yokluğunun nasıl can yakabildiğini. Bu şarkımda onu anlatıyorum aslında. Biraz çayım var, gel iç benle, bir kedim var uyur benle, paradan çok aşk var bende, yüreğimde, diyorum” açıklamasını yaptı.

Günümüz dünyasında maddiyatın çok fazla ön plana çıktığını belirten Aydilge, şunları söyledi:



“ÇOK ÇALIŞMAKTAN, HİÇ YAŞAYAMIYORUZ”

* Gösterişin, özün önüne geçtiğini hepimiz görüyoruz sanırım. O yüzden ruhumuz bu kadar çok acı çekiyor ve tatmin olmuyor. Etrafındaki her şeyin fiyatını değil, kıymetini bilen kaç insan kaldı? Sürekli bir ‘Çok çalışıyoruz, çok yoğunum’ hali… İyi yaşamak için çok çalışıyoruz, oysa çok çalışmaktan hiç yaşayamıyoruz. Sevmeye zaman kalmıyor. Oysa sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil.

Tüm müzisyenlerin çok büyük paralar kazanıp, lüks içinde yaşadığını sanan ve bizlere sinir olan çok fazla insan var. ”Ay bir siz eksiktiniz’ şeklinde bakabiliyorlar. Sanki şımarıklık yapıyormuşuz gibi. Oysa çok zor durumdayız.



“İLK BAŞLARDA ÖTEKİLEŞTİRİLDİM”

İlk albümüm çıktığında Yalnız Değilsin adlı bir şarkı yapmıştım. 14 sene önce… Farklı bir tarzım olduğu için de başlarda oldukça ötekileştirildim. Koskoca albüm ve emeklerim boşa gitti diye üzülüyordum. Sonra bir mail aldım. Lösemi tedavisi için hastanede yatan 12 yaşındaki bir kız çocuğundan geliyordu mail. ‘Aydilge abla, geceleri korkuyorum. Sonra bazen senin klibine denk geliyorum ve yalnız değilsin diye şarkı söylüyorsun. Sanki bana söylüyorsun ve tüm korkum geçiyor’ yazmıştı. O gün dedim ki bir kişi için bile çektiğim tüm sıkıntı değer. O bir kişinin hayatına dokunmak bir milyon boş takipçiye bedel.

Ben müzik yapmazsam ölürüm. Sadece müzikle nefes almamı sağlayan solungaçlarım var.