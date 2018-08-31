Aydilge’nin Zafer Bayramı coşkusu

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Özellikle 30 Ağustos coşkunu yaşatmak için festivalin üçüncü günü sahne almayı tercih eden sanatçı, verdiği muhteşem konserle, festivale katılan binlerce müziksever ile beraber Zafer Bayramı’nı kutladı. “Biz savaşları ancak filmlerde gördük. Mustafa Kemal ve tüm halk, bizim geleceğimiz için canlarını ortaya koydular. Bize ise işin kutlama ve koruma kısmı kaldı. Bari onu layıkıyla, saygıyla ve coşkuyla yapalım” diyen sanatçı izleyicilerden büyük alkış topladı.

EŞİNİ ÖPMEYE DOYAMADI

Şarkılarını izleyicilerin büyük ilgisiyle seslendiren Aydilge, sevilen şarkısı Yine Ben Aşık Oldum’u söylemeden önce “Aranızda yeni aşık olanlar var mı” diye sordu. İzleyicilerden “Biz sana aşığız Aydilge” diye bağıranlar olunca, Aydilge, eşinin yanına gidip onu öpücüklere boğdu. Çift, büyük alkışlar eşliğinde konseri sonlandırdı.



