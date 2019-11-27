Aydın Bayram’dan yeni kitap: Boşanalım Aşkım

Aydın Bayram’ın Boşanalım Aşkım kitabı Martı Yayınları tarafından yayınlandı. Bayram’ın Yere Düşen Son Fotoğraf, Tetiği Sen Çek ve Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun eserlerinin ardından dördüncü kitabı olan Boşanalım Aşkım, aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazıldı.

Bayram, son eserinde aşk iksirini birlikte yudumlayan Buket ile Kıvanç'ın hikayesini anlatıyor. Okurlar kitapta aşkın ve tutkunun esiri olan kahramanlarla kader arkadaşlığı yapıyor, kimi zaman fırtınaya karşı yürüyor, kimi zaman gözyaşlarında buluşuyor. Kitapta Buket ile Kıvanç’ın yaşadıkları çaresizlik öyle bir noktaya geliyor ki, ikilinin aşk gemisi buz dağına çarpıyor.



AYDIN BAYRAM KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Aydın Bayram, gazeteciliğe 1989 yılında Sabah Gazetesi'nde başladı. 1999 yılında Star gazetesine geçti ve spor müdürlüğü görevini yürütüyor. Spor yazarlığının yanı sıra birçok TV kanalında spor yorumculuğu yapan Bayram, federasyonlardan birçok branşta sayısız ödüller kazandı. Aydın Bayram evli ve üç çocuk babası.