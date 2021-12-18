Aydın’da 7 bin yıllık mağara bulundu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki Alinda Antik Kenti'nin iki kilometre kuzeybatısında, içinde insan figürlerini andıran kaya resimlerinin olduğu bir mağara bulundu.

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3 bin 500 yıllık Alinda Antik Kenti’nde Doç. Dr. Murat Çekilmez’in başkanlığında yüzey araştırması yapıldı. Yapılan çalışmalarda Alantik kentin iki kilometre kuzeybatısında bir mağara bulundu. Ekipler mağaranın içerisinde kaya üzerinde insan figürlerini andıran resimlere rastladı. 4’ü kadın, 2’si erkek olduğu değerlendirilen resimler büyük heyecan yarattı. Yapılan incelemelerde mağara ve kaya resimlerinin M.Ö. 5 binli yıllara dayandığı ortaya çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, “Karpuzlu ilçesindeki Alinda’yı M.Ö. 1400’lü yıllara kadar takvimliyorduk. Ancak bölgede yaşam tarihini şimdi M.Ö. 5 binli yıllara yani günümüzden 7 bin yıl önceye kadar takvimlemeyi başardık. Mağara resimleri bulduk. Resimler görülebilir düzeyde korunmayı başarmış” dedi.

Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız, “Alanda yapılan incelemelerde kök boyasıyla yapılmış insan figürleri bulundu. Bu alanı koruma kuruluyla SİT alanı haline getirdik. Çalışmalar devam edecek” diye konuştu.

“GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIK”

Alinda Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Çekilmez de, şunları söyledi:

“İki yıldır Alinda Antik Kenti ve çevresinde tarihi araştırmalar yapıyorduk. 2021’de yaptığımız çalışmalarda buradaki mağarayı keşfettik. Görünce çok heyecanlandık. İlk defa bu mağaranın bir kovuğun içerisinde günümüzden 7 bin yıl öncesine kadar giden bizim neolitik ve kalkolitik dönem dediğimiz M.Ö. 5 binli yıllara tarihlenen insan figürlerine rastladık. 40 santimetrelik bir alan içerisinde 4 kadın ve 2 erkek figürü olduğunu gördük.”

“Batı tarafında kalan Latmos bölgesinden bu kaya resimlerini biliyorduk. Bunun Karpuzlu’ya doğru bir yaşam alanı olduğunu tespit ettik. Alinda’nın tarihini daha da erken dönemlere çekmiş olduk. Bu amaçla çok sevinçliyiz.”

“Alinda Antik Kenti daha çok savunma amacıyla yapılmış bir nokta üzerinde yer alıyor. Alinda büyük agoraya sahip. Buranın 3 katlı planı var. Anadolu’nun en büyük ticaret merkezi olduğunu biliyoruz. Burada üretilen zeytin, incir, zeytinyağı gibi ürünün tüm dünyaya pazarlandığını düşünüyoruz. Çünkü çok büyük bir agora.” (DHA)



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