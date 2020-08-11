Aygün ne demek? Aygün isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Aygün ne demek? Aygün isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aygün'dür. Kız ya da erkek ismi olarak kullanılabilen Aygün ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aygün isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aygün’dür. ‘Aygün ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYGÜN’ÜN İSİM ANLAMI

Aygün ismi Türkçe kökenlidir ve ay gibi güzel, güneş gibi parlak olan anlamındadır.