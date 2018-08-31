Ayhan Hülagü, Karagöz’ü ABD’ye taşıdı “Karagöz, sınır ötesinde daha fantastik, gizemli…”

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Bugüne kadar birçok ülkede Karagöz oyununu sergileyen Ayhan Hülagü, bu sefer ABD’de sahneye çıkıyor. Ülkede Karagoz Theatre Company’yi kuran Hülagü, iki farklı oyun sergiliyor. Karagöz’ün, yurt dışında daha yoğun ve ilgi gördüğünü söyleyen Hülagü, “Türkiye'de Karagöz çok bilindik bir karakter. İzleyici sanatın arka planına dair fikir sahibi olmasa da özellikle ramazanla özdeşleşen simge olduğu için tanıyor, biliyor. Yurt dışında dünya kültür mirası olarak algılanıp farklı bir ilgi, alakaya mazhar oluyor” dedi.



“SINIR ÖTESİNDE DAHA FANTASTİK”

Karagöz’ün 2009 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası ilan edildikten sonra ülke sınırları dışında daha çok tanınır olduğunu ifade eden Hülagü, “Karagöz, sınır ötesinde daha fantastik, gizemli, sırlarla dolu, derin öyküsü olan bir sanat olarak kabul görüyor. Türkiye'deki alımlayışını sanatçı büyüklerim çok daha iyi biliyorlardır. Sayısıyla övündüğümüz üniversitelerde gölge oyununa ayrılmış bölümün dahi olmaması birçok şeyi özetliyor” açıklamasını yaptı.



“KARAGÖZ VE BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR”

ABD’de Muhittin Sevilen'in Salıncak ve Kanlı Kavak oyunlarından uyarladığı Salıncak ve Büyülü Ağaç oyunlarını sergilediğini anlatan Hülagü, “Oyunların ana dili Türkçe, Amerika'da yaptığım gösterilerde muhavere ya da fasıl bölümlerinin seyirci yoğunluğuna göre İngilizce sergiliyorum. Geçtiğimiz günlerde Washington DC'de sahne aldım, ardından Virgina'nın en büyük kütüphanelerinden Fairfax Regional Library'de gösteri yaptım. ADB’nin farklı eyaletlerinde ve Avrupa'da gösteri yapmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Eylül ayında Iowa'da düzenlenen Great Plains Regional Puppet Festival'in açılışını Türkçe Karagöz gösterisiyle yapacağım. Bu Karagöz ve benim için büyük bir onur” diye konuştu.



“MERAK UYANDIRIYOR”

ABD’li festival direktörlerinin Karagöz’e ilgiyle yaklaştıklarını anlatan Hülagü, oyunun geleneksel yöntemlerle sahnelenmesinin seyircilerde merak uyandırdığını söyledi. Virgina'da yaptığı gösteri sırasında ilginç bir tepkiyle karşılaştığını anlatan Hülagü, şöyle dedi: “Salıncak oyununda kullanılan Arap karakteri baştan sonra siyah tene sahip. Klasik bir gölge oyunu karakteri. Oyundan sonra African American siyahi bir izleyici yanıma geldi. Şaşkın ve öfkeliydi. Arap karakterinin görselini telefonundan gösterip bu karakteri kullanamayacağımı söyledi. Şaşırdım. Neden diye sordum. Tatlı sert şekilde ‘Amerika'da uzun süre yaşamayı düşünüyorsan, siyahi bir karaktere oyununda yer vermemeli, tercihlerini doğru yapmalısın’ dedi. Biraz yatıştıktan sonra ortak bir diyalog zemininde buluştuk. O ne hissettiğini anlattı, ben ne yapmak istediğimi. Amerika'da siyahilerin acı mağduriyetleri olduğu için siyah bir karakterin kuklası üzerinden mizah yaptığım düşüncesi oluşmuş. Üstü örtük bir şekilde ırkçılık denebilir. Yaptığım gösteri Türkçe olduğundan sözler anlaşılmadığından dolayı karşı tarafta olumsuz bir etki oluşturmuş. Hikayenin ve karakterin arka planını açıkladıktan sonra el sıkışıp vedalaştık. Anadolu coğrafyasında farklı alımlanan bir hikaye, başka bir kıtada farklı yorumlanabiliyor. Bunun için temsillerde sahnenin ötesinde nasıl imgeler bıraktığını tekrar tekrar ölçüp biçip performansı sergiliyorsun.”