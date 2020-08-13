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Aykut ne demek? Aykut isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Aykut ne demek? Aykut isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aykut'dur. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Aykut ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aykut isminin anlamı ve kökeni...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 13 Ağustos 2020 - 10:40

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aykut’dur. ‘Aykut ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYKUT’UN İSİM ANLAMI

Aykut ismi Türkçe kökenlidir ve kutlu, uğurlu ay anlamındadır.

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Son güncelleme: 10:41 - 13.08.2020
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