Ayla Çelik’ten yeni albüm müjdesi

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ayla Çelik, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta bir otelde sevenleriyle buluştu. Sevilen sanatçı; yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Çelik, sözlerini kendisinin, müziğini ise Gökhan Tepe'nin yaptığı ve Ebru Gündeş'in son albümüne ismini veren şarkısı “Aşık” ile sözü ve müziğinde imzası bulunan Demet Akalın'ın son klip şarkısı “Esiyor”u da sahnede ilk kez yorumladı.

Siyah kıyafetiyle gözlere de hitap eden Ayla Çelik, 3 senelik bir aranın ardından, Ağustos ayında “Daha Bi' Aşık” isimli yepyeni albümüyle dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığını belirterek, “Daha Bi' Aşık, Ağustos'ta sizlerle buluşmak için artık gün sayıyor, ben de heyecanımdan yerimde duramıyorum. Umarım tüm şarkıları çok beğenirsiniz” dedi.