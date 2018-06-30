Ayla, Güney Kore Başbakanı’nı ağlattı

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Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin gerçek hayat hikayesini beyazperdeye yansıtan Ayla, Güney Kore’de 320 salonda vizyona girdi. gösterildi. Filmi izleyen Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon, “Gözyaşlarımı saklamıyorum, Ayla'yı tüm Koreli yurttaşlarımız seyretmeli, destek olmalıyız” dedi.

Başbakan, kendi topraklarında başlayan bu sevgi ve bağlılık hikayesinden çok etkilendiğini ifade etti.

Gecede, Türkiye Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Deagu Üniversitesi Başkanı Synn Ilhi, Kore Gazisi ve Türkiye'de en uzun süre görev yapan Güney Koreli diplomat Sang Ki Paik, minik Ayla rolündeki Kim Seol ve filmin idari yapımcısı Çağlar Ercan'la birlikte özel davetliler de filmi izleyenler arasındaydı.