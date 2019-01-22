‘Ayla’ Macaristan’da sinemaseverlerle buluştu

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin gösterimine Macarların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. 2016’da çekilen, 2017’de gösterime giren ‘Ayla’ filminin gerçek olaylara dayandığını belirten Abdikoğlu, filmin çok etkileyici mesajlar içerdiğini vurguladı. Abdikoğlu ayrıca, YEE’nin geçen yılda da film gösterimleri yaptığını, Macarların Türk filmlerine büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

(AA)