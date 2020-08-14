Ayla ne demek? Ayla isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Ayla ne demek? Ayla isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ayla'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Ayla ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ayla isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ayla’dır. ‘Ayla ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYLA’NIN İSİM ANLAMI

Ayla ismi Türkçe kökenlidir ve Ay'ın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen halka, beyaz ışık anlamındadır. Ayrıca, bazı kutsal kişilerin başı etrafında gösterilen ışık çevresini belirtmek için kullanılır.