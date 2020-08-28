Aylanur ne demek? Aylanur isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Aylanur ne demek? Aylanur isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aylanur'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aylanur ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aylanur isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aylanur’dur. ‘Aylanur ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYLANUR’UN İSİM ANLAMI

Aylanur ismi Arapça kökenlidir ve ayın çeresindeki ışık gibi parlak olan anlamındadır.