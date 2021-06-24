Aylar sonra konser sevinci! Hasret sona erdi

Corona salgını kısıtlamaları nedeni ile aylardır sahneye hasret kalan Cahit Berkay nihayet müzikseverler ile buluşabildi. Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası, İzmir Film ve Müzik Festivali'nde konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültürpark'taki Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konser sınırlı sayıdaki dinleyici ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirildi. Klavyede Cem Öget, bulunduğu orkestrada Moğollar Grubu'nun iki üyesi, usta davulcu Kemal Küçükbakkal ve solist Emrah Karaca da yer aldı. Müzik topluluğunun performansı çok beğenildi ve büyük alkış aldı.

Saat 21:00'de başlayan konser 23:00'te sona erdi. Saat 22:00'den sonra sokağa çıkma yasağı nedeni ile endişe duyan müzikseverlere “Polis kontrolünde telefonlarınızdaki bilet barkod numarasını göstermeniz yeterli olacaktır. Konsere gelenler için bakanlık ve valilikten özel izin alınmıştır” bilgisi verildi.

KONSER ÖNCESİ SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Duayen sanatçı Cahit Berkay, konser öncesi SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Müzikteki geçmişim 56 seneyi buldu. Hiç bu kadar müzikten koptuğum dönem olmamıştı. Dinleyiciler ile karşı karşıya olmanın keyfi sonsuzdur. O yüzden çok heyecanlıyım” dedi.

Sevilen solist Emrah Karaca, “Ben de sanki sahneye ilk kez çıkıyor gibiyim. Çok heyecanlıyım. Tüylerim diken diken oldu. Çok özledik” ifadelerini kullandı.

Cahit Berkay, sahnede yaptığı konuşmada, “Niyetimiz fena, müziğimiz ile size rahatsızlık vereceğiz, kusura bakmayın” dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, “Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 00:00’a çekiyoruz; kusura bakmayın kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” demişti.