Ayla’ya Amerika’dan 8. ödül

Katıldığı bütün festivallerden ödül kazanan Ayla, bu yıl 51'incisi düzenlenen WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali’nde 'En İyi Yabancı Film' ödülünü kazandı.

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Son dönemlerin en dikkat çekici yerli yapımı olan Ayla, bugüne kadar Uluslararası Asya Film Festivali, 29. Palm Springs Uluslararası Film Festivali, 24. Sedona Uluslararası Film Festivali, Richmond Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazanmıştı. Ayla, şimdi de WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

Bu yıl 51. kez düzenlenen festivalde ‘En İyi Yabancı Film-Platin Remi Ödülü’nü alan film, böylece Amerika’da toplamda 8’inci ödülünü almış oldu.

Film, 21 Haziran'da Güney Kore'de vizyona girecek.