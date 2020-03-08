Aylin Aslım’dan İstanbul Valiliği’ne metro tepkisi

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattını, Taksim istasyonunun tamamını, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışlarını, F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattını durdurduğunu ilan etmişti. Bu hatlarda saat 11:00’den itibaren yolcu alımı kapatıldı.

‘KADIN KORKUNUZ GEÇMEDİ’

Bu karara sosyal medyadan binlerce tepki geldi. Tepki gösteren isimlerden bir tanesi de başarılı müzisyen Aylin Aslım’dı. Aylin Aslım, Twitter hesabından bir mesaj attı ve şöyle dedi:

“Yüzyıllar geçti, kadın korkunuz geçmedi. Çünkü biliyorsunuz ki düzeniniz erkek, haksız ve yanlış. Eh, kaybetmeye mahkûm.”