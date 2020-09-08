Aylin ne demek? Aylin isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Aylin ne demek? Aylin isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aylin'dir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aylin ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aylin isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aylin’dir. ‘Aylin ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYLİN’İN İSİM ANLAMI

Aylin ismi Türkçe kökenlidir ve ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale anlamına gelmektedir.