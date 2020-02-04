Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Aynen Aynen’e Kerem Bürsin sürprizi
‘Aynen Aynen’e Kerem Bürsin sürprizi
Dijital platformun sevilen dizilerinden Aynen Aynen'in üçüncü sezonu bugün izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni sezonunda, başarılı oyuncu Kerem Bürsin başrolü Nilperi Şahinkaya ile paylaşacak.
Kültür Sanat 4 Şubat 2020 - 15:08

BluTV'nin sevilen içeriklerinden Aynen Aynen, üçüncü sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün yayına girecek olan dizinin yeni sezonunda izleyicileri bir sürpriz bekliyor. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yeni sezonda yeni maceralarını izleyeceğimiz Deniz karakterini canlandırıyor.

Kadın – erkek ilişkilerini mizahi ve bir o kadar da gerçekçi bir dille ele alan dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya yer alıyor. Dizinin senaryosu ise 1 Kadın 1 Erkek dizisinin de senaristi olan Alper Erze'ye emanet.

İLGİLİ HABERKerem Bürsin yarı çıplak fotoğrafıyla sosyal medyanın gündeminde