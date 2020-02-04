‘Aynen Aynen’e Kerem Bürsin sürprizi

BluTV'nin sevilen içeriklerinden Aynen Aynen, üçüncü sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün yayına girecek olan dizinin yeni sezonunda izleyicileri bir sürpriz bekliyor. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yeni sezonda yeni maceralarını izleyeceğimiz Deniz karakterini canlandırıyor.



Kadın – erkek ilişkilerini mizahi ve bir o kadar da gerçekçi bir dille ele alan dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya yer alıyor. Dizinin senaryosu ise 1 Kadın 1 Erkek dizisinin de senaristi olan Alper Erze'ye emanet.