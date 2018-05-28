Aynı gece hem opera hem bale

Aynı gece hem opera hem bale

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 30 Mayıs Çarşamba akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 'Aynı gece hem opera hem bale' prömiyeri yapacak.

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G.F. Handel’in ‘Apollo ve Dafne’ Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak. Türkiye’de ilk kez 2017-2018 sanat sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde İstanbul Barok işbirliği ve Doğan Çelik’in rejisi ile sahnelenerek ‘sahne kantatı’ olarak seyircisiyle buluşuyor.

Dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi ‘Judith’ ise 45 yıl sonra tekrardan İstanbul’da. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonun son bale prömiyerini Çetin Işıközü’nün müziğini Deniz Özaydın’ın koreografisini üstlendiği Judith ile yapıyor.

Temsiller 30 Mayıs Çarşamba 20:00, 1 Haziran Cuma 20:00, 2 Haziran Cumartesi 16:00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi olacak.