Ayşegül Atik alkışlarla uğurlandı

Atik’in cenazesi Erenköy Galippaşa camisinde kılınan namaz sonrası, Maltepe Başıbüyük mezarlığına defnedildi.

Atık’in cenazesine katılanlar arasında eski eşi Ali Atik, oğlu Argun- Alper Arsoy kızı Aden kardeşi Lütfiye Arsoy Akıncı, Işıl Yücesoy, Canan Kaftancıoğlu ve sevenleri katıldı.

ATİK’İN NAAŞI ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Eşi Ali Arsoy; ‘Konuşmak çok zor ama biraz önce kardeşimle de görüştüm sosyal medyada o kadar güzel şeyler söylenmiş ki kime nasip olur böyle güzel şeyler. Kabullenmek çok zor tabi ki iyi insandı. Nurlarda yatsın hepimizin gideceği yer orası” şeklinde konuştu.

Oğlu Alper Arsoy ise; “Söyleyecek bir şey yok 45 günlük bir hastane sürecimiz oldu. İki kardeşiz biz yanındaydık hep beraber yani iyi derken zaten kanser hastasıydı ve sıkıntılı bir süreçti ama mutluydu diz dize el ele geçirdik tam böyle kötü olduğu gün yoğun bakıma alındı.

Pazartesi vefat etti. Tek isteği çekmeyeyim istiyordu. Hayatımda hiç böyle bir sevgi görmedim telefonumun şarjını 15 defa doldurmuşumdur. Üzgünüz çok önemli bir insanı kaybettik bizim çok önemli biliyorum ama hayatına bir kere girmemiş sadece televizyondan görmüş insanlar, ailenin bir ferdi gibiydi. Allah çektirmedi. Öyle de dua ettim” dedi.