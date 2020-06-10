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Ayşegül Atik alkışlarla uğurlandı
Ayşegül Atik alkışlarla uğurlandı
İstanbullu Gelin isimli dizide oynayan Ayşegül Atik, 2016 yılında vizyona giren Ali Kundilli 2 isimli filmde de yer almıştı. Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçı bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 10 Haziran 2020 - 15:20

Atik’in cenazesi Erenköy Galippaşa camisinde kılınan namaz sonrası, Maltepe Başıbüyük mezarlığına defnedildi.

Işıl Yücesoy

Işıl Yücesoy

Atık’in cenazesine katılanlar arasında eski eşi Ali Atik, oğlu Argun- Alper Arsoy kızı Aden kardeşi Lütfiye Arsoy Akıncı, Işıl Yücesoy, Canan Kaftancıoğlu ve sevenleri katıldı.

Kardeşi Lütfiye Akıncı

Kardeşi Lütfiye Akıncı

Ali Atik- Canan Kaftancıoğlu

Ali Atik- Canan Kaftancıoğlu

ATİK’İN NAAŞI ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Eşi Ali Arsoy; ‘Konuşmak çok zor ama biraz önce kardeşimle de görüştüm sosyal medyada o kadar güzel şeyler söylenmiş ki kime nasip olur böyle güzel şeyler. Kabullenmek çok zor tabi ki iyi insandı. Nurlarda yatsın hepimizin gideceği yer orası” şeklinde konuştu.

Oğlu Alper ve kızı Aden

Oğlu Alper ve kızı Aden

Oğlu Alper Arsoy ise; “Söyleyecek bir şey yok 45 günlük bir hastane sürecimiz oldu. İki kardeşiz biz yanındaydık hep beraber yani iyi derken zaten kanser hastasıydı ve sıkıntılı bir süreçti ama mutluydu diz dize el ele geçirdik tam böyle kötü olduğu gün yoğun bakıma alındı.

Pazartesi vefat etti. Tek isteği çekmeyeyim istiyordu. Hayatımda hiç böyle bir sevgi görmedim telefonumun şarjını 15 defa doldurmuşumdur. Üzgünüz çok önemli bir insanı kaybettik bizim çok önemli biliyorum ama hayatına bir kere girmemiş sadece televizyondan görmüş insanlar, ailenin bir ferdi gibiydi. Allah çektirmedi. Öyle de dua ettim” dedi.

Oğlu Argun

Oğlu Argun

Son güncelleme: 15:37 - 10.06.2020
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