Ayşegül ne demek? Ayşegül isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Ayşegül ne demek? Ayşegül isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ayşegül'dür. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Ayşegül ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ayşegül isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ayşegül’dür. ‘Ayşegül ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYŞEGÜL’ÜN İSİM ANLAMI

Ayşegül ismi Arapça kökenlidir ve rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel anlamındadır