Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aysel ne demek? Aysel isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Aysel ne demek? Aysel isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aysel'dir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aysel ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aysel isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 12 Ağustos 2020 - 10:35

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aysel’dir. ‘Aysel ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYSEL’İN İSİM ANLAMI

Aysel ismi Türkçe kökenlidir ve ay gibi parlak, ışıklı, güzel anlamındadır.

İLGİLİ HABERAygün ne demek? Aygün isminin kısaca anlamı ve kökeni...
İLGİLİ HABERAydan ne demek? Ayda isminin kısaca anlamı ve kökeni...
İLGİLİ HABERAyça ne demek? Ayça isminin kısaca anlamı ve kökeni...
Son güncelleme: 10:36 - 12.08.2020
Etiketler