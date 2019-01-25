SON DAKİKA! Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve hastanede tedavi gören, önceki gün 74 yaşında vefat ederek tüm Türkiye’yi yasa boğan Ayşen Gruda’nın cenazesi Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Gruda’nın cenaze namazı, öğle namazına müteakiben kılındı. Gruda, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnediliyor.

Torunu Emre Gruda, efsane oyuncunun cenazesinin başında duygulu anlar yaşadı. Emre Gruda anneannesi hakkında “Bu ülkenin her ailesinden bir insandı. Her kesimle kucaklaşmak istedi” dedi.

Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda ise, “Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu ediyor” ifadelerini kullandı. Cenazeye Ayşen Gruda’nın birçok dostu katıldı. Selda Alkor, Ercan Bostancıoğlu, Ali Sunal, İlyas Salman, Işıl Yücesoy gibi isimlerin duygulu anlar yaşadığı görüldü.



‘İYİ BİR DEMOKRAT, İYİ BİR ATATÜRKÇÜYDÜ’

Usta sanatçı Müjdat Gezen ise Ayşen Gruda ile 1963’te Muammer Karaca Tiyatrosu’nda tanıştıklarını belirterek, “Ayşen büyük bir oyuncuydu. İyi bir demokrattı, iyi bir cumhuriyetçiydi, iyi bir Atatürkçüydü. Onu çok özleyeceğiz” dedi.

Gökhan Mete ise şöyle dedi: “Komedi ciddi bir iştir. Dünyanın en zor işidir. Ayşen’in en büyük özelliği kendisiyle dalga geçebilen nadir insanlardan bir tanesiydi. Ne olursa olsun, felaket dahi olsa, hemen ondan sıyrılabilecek, kendisini kurtarabilecek cümleler kurar, basardı kahkahayı.”

‘SANAT CAMİAMIZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP’

Cenazeye katılan TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım, “Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise “Maalesef çok eski değerlerimizi, sinemayı bize sevdiren en büyük değerlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Sanat camiası için toplum için o zamanın gençleri için yani bizler için çok büyük kayıp. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Yeşilçam'ın efsane ismi Ayşen Gruda, Bizim Aile, Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Hanzo gibi efsane filmbirçok efsane olmuş filmde rol aldı. İlk projesi 1974’te çekilen Hababam Sınıfı’ydı. Ayşen Gruda, Hababam Sınıfı filmlerinde canlandırdığı 3 farklı karakter ile çok sevilmişti. Önce bilgi yarışmasının sunucu olarak gördük Gruda'yı, sonra öğrenci oldu. Ve Hababam Sınıfı'na kafa tutan 4 kız öğrenciden biriydi. Kemal Sunal ile diyalogları hala akıllarda kalan Ayşen Gruda'nın ‘Benim Yakışıklı Casusum' diye hitap edişi de unutulmazlar arasına girdi.

ÇÖPÇÜLER KRALI'NIN EV KIZI

Çöpçüler Kralı'nda Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakteri evlenmek için canından bezdiren temizlikçi bir kadına hayat vermişti. Filmdeki usta isimler arasında Şener Şen de vardı. Bu iki usta oyuncu filmde Ayşen Gruda'nın canlandırdığı karakterle evlenmek için birbirleri ile çekişiyorlardı.

BİZİM AİLE'NİN FERİDE ABLASI

Günümüzde halen severek izlenen her sahnesi oyuncusu ayrı sevilen Bizim Aile'nin Feride Ablası Ayşen Gruda. ‘Bana Abla Deme' repliğini hatırlamış olmalısınız…

SÜT KARDEŞLER'İN MASUM EMİNE'Sİ

Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban’ın maceraları anlatılır. Ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar. Gulyabani korkusuyla ev halkı daha da yakınlaşır. İşte o ev halkından biridir Ayşen Gruda'da.. Emine rolü ile yine unutulmazlar arasına girmiştir.

AYŞEN GRUDA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Babamın Ceketi (2018)

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) – Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) – Anneanne

Pek Yakında (2014) – Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Feyziye

Kağıt (2010) – Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) – Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) – Safiye ana

İlk Aşk (2006) – Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) – Karagöz’ün annesi

Keloğlan Karaprens’e Karşı (2006) – Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) – Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988) – Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) – Gülbahar

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) – İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) – Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) – Sevim

Şekerpare (1983) – Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

Dolap Beygiri (1982) – Hacer

Görgüsüzler (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) – Melahat

Davaro (1981)

Gırgıriye (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) – Sevim

Renkli Dünya (1980)

Doktor (1979)

Şark Bülbülü (1979)

Avanak Apti (1978)

Neşeli Günler (1978) – Nilgün

Çöpçüler Kralı (1977)

Gülen Gözler (1977) – Fikret

Hababam Sınıfı tatilde (1977)

İbo İle Gülşah (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Sarmaşdolaş (1977)

Öyle Olsun (1976) – Ayşen Huyugüzel

Aile Şerefi (1976) – Ayşe

Güngörmüşler (1976)

Süt Kardeşler (1976) – Emine

Tosun Paşa (1976) – Zekiye Tellioğlu

Bizim Aile (1975)

Delisin (1975) – Şaziment

Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye

Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati’nin eşi

Hanzo (1975) – Feride

Hababam Sınıfı (1974) – Bilgi Yarışmasının Sunucusu