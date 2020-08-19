Ayşen ne demek? Ayşen isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Ayşen ne demek? Ayşen isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ayşen'dir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Ayşen ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ayşen isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ayşen’dir. ‘Ayşen ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYŞEN’İN İSİM ANLAMI

Ayşe ismi Türkçe kökenlidir ve rahat ve huzur içinde yaşayan anlamındadır.