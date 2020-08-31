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Ayşenur ne demek? Ayşenur isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Ayşenur ne demek? Ayşenur isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ayşenur'dur. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Ayşenur ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ayşenur isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 31 Ağustos 2020 - 10:13

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ayşenur’dur. ‘Ayşenur ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYŞENUR’UN İSİM ANLAMI

Ayşenur ismi Arapça kökenlidir ve rahat ve huzur içinde yaşayan güzel anlamındadır.

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Son güncelleme: 10:14 - 31.08.2020
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