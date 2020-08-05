Aysuda ne demek? Aysuda isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Aysuda ne demek? Aysuda isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aysuda'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aysuda ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aysuda isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aysuda’dır. ‘Aysuda ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYSUDA’NIN İSİM ANLAMI

Aysuda ismi Türkçe kökenlidir ve suda yansıyan ay ışığı anlamındadır.