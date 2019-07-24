Aysun-Ali Kocatepe’den kardeşlik çağrısı

Aysun ve Ali Kocatepe tüm ülkeyi kucaklayan bir kardeşlik şarkısıyla müzikseverlerin karşısında.

Aysun ve Ali Kocatepe, ‘Bu Memleket Hepimizin’ adlı şarkıyı dinleyicilerle paylaştı. Şarkının sözleri Kocatepe çiftine, bestesi ise Ali Kocatepe’ye ait. Şarkıyı birlikte seslendiren Kocatepe “Yıllardır memleketimiz için bir şarkı yazıp bestelemek ve yorumlamak istiyorduk. Fikret Şenes’in sözlerini yazdığı Bir Başkadır Benim Memleketim ve 1930’lardan günümüze söylenen Dağ Başını Duman Almış şarkı ve marşlarının besteleri yabancı kaynaklıdır. Duygularımızı dile getirecek şarkının bestesi de bize ait olsun istedik ve bu şarkıyı hazırladık” dedi.

Şarkı için “Kimseyi ayrıştırmayan, herkesi kardeş gibi kucaklayan şarkı” tarifi yapan Kocatepe, şöyle dedi:

“Kardeşliğin bir güneş gibi doğacağı ama o güneşin hiç batmayacağı bir dünyayı hayal ettik. Hepimiz hangi kimlikten, hangi ırktan, hangi etnik gruptan, hangi dinden hangi inançtan olursak olalım kardeşçe yaşamanın en önemli değer olduğuna inanmalıyız.”

Bu Memleket Hepimizin şarkısı ve klibi Cuma gününden itibaren You Tube'da yayına giriyor. Şarkının düzenlemesi Mete Çelik’e, video tasarımı Nebil Özgentürk’e ait.





ŞARKININ SÖZLERİ

Bu memleket hepimizin

Beslenmişiz bu topraklardan

Yunus’la Mevlana’yla

Hoşgörünün yardımıyla

Asırları aşmışız biz

Sevgi dolu, adaletli

Özgür, aydın, merhametli

Ataların evladıyız biz

Türkiye’ye Atamız’a sevdalıyız biz

Korkmadık hiç karanlıklardan

Her gecenin gündüzü var

Her yüreğin vicdanı var

Çok büyük bir aileyiz biz

Birlikte yol alacağız

Doruklardan bir çığ gibi

Gönüllere akacağız biz

Aşk ateştir memlekettir

Aşk ateştir, eritir birleştirir

Paylaşırız türküsünü

Denizini gökyüzünü

Kardeşiz biz birleşsin eller

Bu memleket hepimizin

Dağlarında çiçekler açan

Hayallere umutlara

Daha adil bir dünyaya

Tohum ektik, tuğla koyduk biz

Paylaşırız türküsünü

Denizini gökyüzünü

Kardeşiz biz birleşsin eller