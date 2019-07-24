Aysun-Ali Kocatepe’den kardeşlik çağrısı

Aysun ve Ali Kocatepe, ‘Bu Memleket Hepimizin’ adlı şarkıyı dinleyicilerle paylaştı. Şarkının sözleri Kocatepe çiftine, bestesi ise Ali Kocatepe’ye ait. Şarkıyı birlikte seslendiren Kocatepe “Yıllardır memleketimiz için bir şarkı yazıp bestelemek ve yorumlamak istiyorduk. Fikret Şenes’in sözlerini yazdığı Bir Başkadır Benim Memleketim ve 1930’lardan günümüze söylenen Dağ Başını Duman Almış şarkı ve marşlarının besteleri yabancı kaynaklıdır. Duygularımızı dile getirecek şarkının bestesi de bize ait olsun istedik ve bu şarkıyı hazırladık” dedi.
Şarkı için “Kimseyi ayrıştırmayan, herkesi kardeş gibi kucaklayan şarkı” tarifi yapan Kocatepe, şöyle dedi:
“Kardeşliğin bir güneş gibi doğacağı ama o güneşin hiç batmayacağı bir dünyayı hayal ettik. Hepimiz hangi kimlikten, hangi ırktan, hangi etnik gruptan, hangi dinden hangi inançtan olursak olalım kardeşçe yaşamanın en önemli değer olduğuna inanmalıyız.”
Bu Memleket Hepimizin şarkısı ve klibi Cuma gününden itibaren You Tube'da yayına giriyor. Şarkının düzenlemesi Mete Çelik’e, video tasarımı Nebil Özgentürk’e ait.
ŞARKININ SÖZLERİ
Bu memleket hepimizin
Beslenmişiz bu topraklardan
Yunus’la Mevlana’yla
Hoşgörünün yardımıyla
Asırları aşmışız biz
Sevgi dolu, adaletli
Özgür, aydın, merhametli
Ataların evladıyız biz
Türkiye’ye Atamız’a sevdalıyız biz
Korkmadık hiç karanlıklardan
Her gecenin gündüzü var
Her yüreğin vicdanı var
Çok büyük bir aileyiz biz
Birlikte yol alacağız
Doruklardan bir çığ gibi
Gönüllere akacağız biz
Aşk ateştir memlekettir
Aşk ateştir, eritir birleştirir
Paylaşırız türküsünü
Denizini gökyüzünü
Kardeşiz biz birleşsin eller
Bu memleket hepimizin
Dağlarında çiçekler açan
Hayallere umutlara
Daha adil bir dünyaya
Tohum ektik, tuğla koyduk biz
Paylaşırız türküsünü
Denizini gökyüzünü
Kardeşiz biz birleşsin eller