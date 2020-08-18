Aysun ne demek? Aysun isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Aysun ne demek? Aysun isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aysun'dur. Kız ya da erkek ismi olarak kullanılabilen Aysun ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aysun isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aysun’dur. ‘Aysun ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYSUN’UN İSİM ANLAMI

Aysun ismi Türkçe kökenlidir ve uysal anlamındadır.