Ayta Sözeri: Kadın gibi düşünebilmeyi tavsiye ediyorum

Kayıt Dışı'na konuk olan Ayta Sözeri, "Gerçekten bir kadın gibi düşünebildiğin zaman farklı oluyor. O zaman apartmanlar da değişecek, sokaklar da değişecek, ağaçlar da değişecek, sokaktaki kedi bile değişecek" dedi.

Büklüm Büklüm, Yanayım Yanayım, Dilek Taşı gibi klasikleşen eserleri başarılı bir şekilde yorumlayan Ayta Sözeri, bu yıl Harbiye Açıkhava heyecanını yaşayan isimlerdendi. Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne uzak bir isim olmayan Sözeri, daha önce Sezen Aksu’nun davetlisi olarak dinleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ancak bu sefer bambaşka bir heyecan ve bambaşka bir gösteri ile kendisini dinlemeye gelenleri karşıladı. Binlerce insana müzik ziyafeti çeken Sözeri, daha sonra Bodrum’da duygusal bir konsere imza attı.

KONSERLERİ SÜRÜYOR

Usta sanatçının konserleri yaz boyunca devam edecek. Sözeri ile Harbiye’deki konserinin ardından bir araya geldik ve müzik serüvenini, insan hakları için verdiği mücadeleyi, sanat dünyasındaki dostluklarını, geleceğe bakışını konuştuk… Sözeri, 2 Ağustos Cuma günü Çeşme Amfi Tiyatro’da, 3 Ağustos Cumartesi günü Kuşadası AVM Açıkhava’da, 4 Ağustos Pazar günü Datça Amfi Tiyatro’da, 12 Ağustos Pazartesi günü Altınoluk Amfi Tiyatro’da ve 13 Ağustos Salı günü Ayvalık Amfi Tiyatro’da bir kez daha dinleyicilerin karşısında olacak…