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Aytaç Arman için Atlas Sineması’nda tören
Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 69 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.
Kültür Sanat 27 Şubat 2019 - 12:17

Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 69 yaşındaki Aytaç Arman, dün tedavi gördüğü İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde vefat etti. Arman için bugün Beyoğlu Atlas Sineması’nda tören düzenlendi. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi isimler katıldı.

ADANA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Usta oyuncu, 28 Şubat Perşembe günü (yarın) memleketi Adana'daki Kabasakal Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. İHA

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Son güncelleme: 15:30 - 27.02.2019
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