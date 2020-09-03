Aytuğ ne demek? Aytuğ isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Aytuğ ne demek? Aytuğ isminin kısaca anlamı ve kökeni…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aytuğ'dur. Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilen Aytuğ ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aytuğ isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aytuğ’dur. ‘Aytuğ ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AYTUĞ’UN İSİM ANLAMI

Aytuğ ismi Türkçe kökenlidir ve ay gibi tuğ anlamındadır. Ayrıca mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy anlamına da gelir.