Ayumi Takano ile Johnny Depp aynı filmde buluştu

Her Şey Çok Güzel Olacak ile tanınan ve Aşkım Aşkım, Hırsız Var gibi dizilerde de rol alan Ayumi Takano, Johnny Depp ile aynı filmde buluştu.

Johnny Depp’in yeni filminde Türkiye’nin de yakından tanıdığı Japon oyuncu Ayumi Takano yer alıyor. Depp, gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen Minimata’da ABD’li ünlü savaş fotoğrafçısı Eugene Smith’i canlandıracak.

Depp ile birlikte Japon oyuncu Hiroyuki Sanada da başrolde yer alacak.

‘DEPP MÜTEVAZI BİR AKTÖR’

Çekimleri Belgrad’da başlayan ve Montenegro’da tamamlanan film ile ilgili konuşan Takano, “Hiroyuki Sanada ile aynı okuldan mezunuz. Çok sevdiğim, saydığım bir büyüğüm. Onunla karşılıklı oynamak benim için ayrı bir mutluluk. Johnny Depp de çok profesyonel bir sanatçı ve inanılmaz tatlı bir insan. Sahne sırasını beklerken diğer oyuncularla sohbet eden, çekim bittiğinde figüranlara teşekkür eden mütevazı bir aktör” dedi.

Minimata, 2020’de vizyona girecek.