Ayvalık Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor
2. Ayvalık Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor. Festival, dünya sinemasından özel bir seçkiyi Ayvalık'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanlarda sinemaseverlerle buluşturacak.
2. Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14-19 Eylül tarihleri arasında Ayvalık’ta düzenlenecek.
Festivalin direktörlüğünü Azize Tan, program danışmanlığını Fatih Özgüven üstleniyor.
Festival kapsamında, dünya sinemasının önemli filmleri, yerli ve yabancı yapımlar, belgeseller ve kısa filmler gösterilecek. Ayrıca, söyleşiler, paneller ve çocuklara özgü etkinlikler de yapılacak.
Festivalde görev alacak sinema öğrencileri, sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak.
Festivalin afişinde, Ayvalık’ta yaşayan sanatçıların eserleri yer alıyor. Erdem Yılmaz, sanatçı Tunca’nın “Bedbahtlıklar ve Yeni Hazlar” adlı kişisel sergisine ait bir eserinden aldığı ilhamla festival afişinin görsel tasarımını hazırladı.