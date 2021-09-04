Ayvalık’ta caz şöleni başlıyor

Türkiye'nin turizm, kültür ve sanat kenti, Kuzey Ege’nin yıldızı Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, caz müziği tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Ayvalıkta 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, caz alanında isim yapmış Türkiye’nin önemli müzisyenleri sahne alacak.

Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yıldan itibaren geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Festival açılışı, usta müzisyenlerden oluşan Kürşat Başar Orkestrası'yla yapılacak.

Etkinlikler, Büyük Park içindeki dört bin koltuk kapasiteli Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek. Ancak pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları uygulanacak, sanatseverler koltuklara bir dolu bir boş şeklinde oturacak.

Festivalin ikinci gününde, kendine has sesi ve tarzı ile ünlü caz sanatçısı Seran Bilgi yer alacak. Bu yıl festivale sürpriz bir grup da konuk olarak katılıyor.

Latin ve dünya müziklerini kendilerine has düzenlemelerle seslendiren Rumba Quartet grubu cazseverlerin kulaklarının pasını silecek. Ayvalık Caz Festivali’nin son gününde kapanışı caz müziğinin ülkemizdeki en önemli isimlerinden Şenay Lambaoğlu yapacak.