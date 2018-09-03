Ayvalık’ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldı

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‘Sihirli Ağacın Yolunda’ adlı konser, dinleti ve sergiden oluşan etkinlik dün eski bir zeytinyağı fabrikasında düzenlendi. Fotoğraf sanatçısı Emine Berkan’ın zeytin ağacını kadrajladığı 16 fotoğrafı, ressam Erdal Uzunoğlu ve Nathalie Bilbas’ın resimlerinin sergilendiği etkinlikte, besteci-piyanist Ayten İnan Mednikova zeytin ağacı için bestelediği ‘Zeytin ağacının aynası’ adlı besteyi katılımcılara sundu. Ayvalık Belediyesi’nin Zeytin Çekirdekleri projesi kapsamında piyano eğitimi alan öğrenciler Tuna Urgenç ve Buluy Erdemir Burç, ünlü bestecilerin eserlerini yorumladı. Ayvalık Şair Turgut Baygın ise ‘Bulutun getirdiği mektup’ isimli şiiri ile Nazım Hikmet´in ‘Yaşamaya dair’ adlı şiirini okudu.

