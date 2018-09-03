Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ayvalık’ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldı
Ayvalık’ta zeytin ağacının önemi sanatla anlatıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde piyanist Ayşe Öktener'in girişimiyle bir araya gelen fotoğrafçı, ressam, şair, müzisyen ve piyano öğrencileri, zeytin ağaçlarının önemini sanatla anlattı.
Kültür Sanat 3 Eylül 2018 - 15:29

‘Sihirli Ağacın Yolunda’ adlı konser, dinleti ve sergiden oluşan etkinlik dün eski bir zeytinyağı fabrikasında düzenlendi. Fotoğraf sanatçısı Emine Berkan’ın zeytin ağacını kadrajladığı 16 fotoğrafı, ressam Erdal Uzunoğlu ve Nathalie Bilbas’ın resimlerinin sergilendiği etkinlikte, besteci-piyanist Ayten İnan Mednikova zeytin ağacı için bestelediği ‘Zeytin ağacının aynası’ adlı besteyi katılımcılara sundu. Ayvalık Belediyesi’nin Zeytin Çekirdekleri projesi kapsamında piyano eğitimi alan öğrenciler Tuna Urgenç ve Buluy Erdemir Burç, ünlü bestecilerin eserlerini yorumladı. Ayvalık Şair Turgut Baygın ise ‘Bulutun getirdiği mektup’ isimli şiiri ile Nazım Hikmet´in ‘Yaşamaya dair’ adlı şiirini okudu.
balıkesir

Etiketler