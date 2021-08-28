Ayzer Danga coronadan hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin efsane grubu Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga (74) corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Moğollar’ın eski davulcusu Ayzer Danga corona virüsüne bağlı olarak vefat etti. Moğollar’dan Taner Öngür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga’yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim..” dedi.

Cahit Berkay da “Yıllarca Moğollar'da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer'i kaybettik… Çok üzgünüm…” açıklamasını yaptı.

AYZER DANGA KİMDİR?

13 Şubat 1947 İstanbul doğumlu Ayzer Danga, arkadaşlarıyla Siyah Örümcekler grubunu kurduktan sonra profesyonel müziğe dans orkestralarında başladı. Mavi Işıklar’la çalışan Danga, Moğollar'a katıldı.

Cem Karaca’yla ortak müzik yapıldığı dönemde gruptan ayrılıp Kardaşlar’a katılan Danga, Edip Akbayram Dostlar’da da çaldı. Danga ayrıca, bir dönem Erkin Koray’la müzik yapmış, Kerem Güney'le çalışan Güneşin Sofrası ile Zorbeyler gruplarında yer almıştı.