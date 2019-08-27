Azerbaycan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre Azerbaycan mı, Azerbeycan mı, Azarbaycan mı, Azarbeycan mı?

Azerbaycan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre Azerbaycan mı, Azerbeycan mı, Azarbaycan mı, Azarbeycan mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘Azerbaycan’dır. Azerbaycan mı, Azerbeycan mı, Azarbaycan mı, Azarbeycan mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘Azerbaycan'dır.

AZERBAYCAN NE DEMEK: Azerbaycan halkının yaşadığı ülke; “Ateş diyarı” anlamına gelir.

AZERBAYCAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “Azerbaycan mı, Azarbaycan mı, Azerbeycan mı, Azarbeycan mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı Azerbaycan şeklinde olmalıdır.

Azerbeycan (Yanlış kullanım)

Azarbeycan (Yanlış kullanım)

Azarbaycan (Yanlış kullanım)

Azerbaycan (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Azerbaycan ile ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz.”