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Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nde kazılar başladı
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nde kazılar başladı
Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yaz dönemi kazıları başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, müzenin korunması için geniş kapsamlı bir proje hazırlandığını, ancak pandemi nedeniyle uygulanamadığını belirtti.
Kültür Sanat 12 Ağustos 2020 - 12:51

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nde, Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Ötiken başkanlığında, 1989 yılında başlayan kazılar, 2 yıllık aranın ardından 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Sema Doğan tarafından yürütülüyor.

ÇALIŞMALAR 3 AY SÜRECEK

Kazıların bu yılki bölümüne 3 bilim insanı, 2 öğrenci, 3’ü İŞKUR’dan 6 işçi katılırken, kazı çalışmaları bu yıl 3 ay sürecek. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, “Kazıların bu yılki bölümünde uzun bir alan temizliği çalışması yaptık. Ardından D yapısının batı alanında açma çalışmasına başladık. Önümüzdeki günlerde geçen yıl açma çalışmalarına başladığımız E yapısının ikinci katında açma çalışmalarına devam edeceğiz. Olanaklar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelişmelere göre kazımız dört aya uzayabilir” dedi.(DHA)

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