Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nde kazılar başladı

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nde, Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Ötiken başkanlığında, 1989 yılında başlayan kazılar, 2 yıllık aranın ardından 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Sema Doğan tarafından yürütülüyor.
ÇALIŞMALAR 3 AY SÜRECEK
Kazıların bu yılki bölümüne 3 bilim insanı, 2 öğrenci, 3’ü İŞKUR’dan 6 işçi katılırken, kazı çalışmaları bu yıl 3 ay sürecek. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, “Kazıların bu yılki bölümünde uzun bir alan temizliği çalışması yaptık. Ardından D yapısının batı alanında açma çalışmasına başladık. Önümüzdeki günlerde geçen yıl açma çalışmalarına başladığımız E yapısının ikinci katında açma çalışmalarına devam edeceğiz. Olanaklar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelişmelere göre kazımız dört aya uzayabilir” dedi.(DHA)