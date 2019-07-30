Azmak Müzik Festivali’ne kavgalı rapçiler damga vuracak

Popçular arasında yaşanan polemiklerden sonra rapçiler arasında başlayan diss savaşları müzik dünyasında gerilimi artırdı. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek Azmak Müzik Festivali’nde ise Rock, Rap ve Pop müziğin yıldızları aynı sahne yer alacak.

Marmaris Saklıgöl'de 30 – 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festival pek çok ünlü ismi ağırlayacak. 3 günde 30 sanatçının sahne alacağı Azmak Müzik Festivali'nde müzikseverler, her renk ve zevke hitap edecek müzisyenler ve müzik gruplarıyla festival coşkusunu yaşayacaklar. Festivalde Edis, Haluk Levent, Kalben, Can Gox, Eypio, Nova Norda, Baba Zula, Gripin ve Eypio gibi müzik dünyasının önemli isimleri sahne alacak.

KAVGALI RAPÇİLER AZMAK FEST'TE KOZLARINI PAYLAŞACAK!

Olaylı bir şekilde rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, “Mekanın Sahibi” şarkısıyla diss attığı Ben Fero ile kozlarını Azmak Müzik Festivali'nde paylaşacak. Rap müziğin usta ismi Norm Ender'in ”Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” sözleriyle hedef aldığı meslektaşı Ben Fero'nun kavgası festivale şimdiden damga vuracak gibi görünüyor. Sert çıkışlarıyla sosyal medyada rap dünyasını ikiye bölen rapçiler, bir gün arayla sahne alacak. Norm Ender, ayrıca göndermede bulunduğu Khontkar ile de Azmak Fest'te karşılaşacak.

20 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR

İyi müzik, bol eğlence ve temiz bir çevre mottosuyla yola çıkan festivalde ayrıca doğa içerisinde özgürce vakit geçirebileceğiniz alanlar, zengin lezzetler ve eğlence parkurlarına kadar birçok farklı aktivite yer alacak. 80 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.