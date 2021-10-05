‘Fi’nin yazarı Azra Kohen’den Başak Sayan’a icra takibi
Yazar Azra Kohen, 'Fi' isimli kitabın, kendi kitabından çalıntı olduğunu iddia eden yazar Başak Sayan'a açtığı bir buçuk milyon TL'lik tazminat davasından, kazandığı 150 bin TL'lik manevi tazminatı alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlattı.
Yazar Başak Sayan, Azra Kohen'in, ‘Fi' isimli kitabının, kendi yazdığı ‘Bağlanma korkusu' isimli kitabından çalıntı olduğunu iddia etmişti.
İddialara karşılık Azra Kohen, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine dilekçe sunarak, Sayan'a 1 buçuk milyon TL'lik tazminat davası açtmıştı.
150 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT KAZANMIŞTI
Mahkeme, Kohen'in açtığı davayı kabul etmiş ve Azra Kohen'in ‘Fi' isimli kitabında intihal olmadığına karar vererek, Başak Sayan'ı 150 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti.
FAİZİYLE BİRLİKTE ALACAK
Azra Kohen, Sayan'ın mahkum olduğu 150 bin TL ‘lik tazminatı ödemediği gerekçesiyle, avukatı Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul 2. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, faiziyle birlikte toplamda 250 bin 142 lira 6 kuruşluk icra takibi başlattı.