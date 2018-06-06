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Azra Kohen’e ‘intihal’ şoku! Diziden parasını alamayacak
Azra Kohen’e ‘intihal’ şoku! Diziden parasını alamayacak
Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen'nin, Fİ’nin, “Bağlanma Korkusu” isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren oyuncu Başak Sayan’la davalık olmasının ardından Fİ dizisinin yapımcısı Med Yapım, Kohen'e telif hakları ödemelerini durdurdu. Para, dava sonuçlanana kadar hesapta birikecek.
Fatma VURGUN
Kültür Sanat 6 Haziran 2018 - 14:23

İstanbul Fikri ve sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Med Yapım ve Azra Kohen’in avukatları katıldı. Med Yapım’ın avukatları intihal davası sonuçlanıncaya kadar Kohen’e yapılan telif ödemelerinin bin banka hesabında tutulmasını istedi.

Kohen’in avukatı da Fİ kitabının intihal olmadığını belirterek, yazarın zarar görmemesi için banka hesaplarının vadeli ve döviz hesabı olarak açılmasını istedi.

‘Fİ’DE İNTİHAL YOK’

Kohen’in avukatı, “Bilirkişi  raporunda, karşılıklı intihal araştırılmış ve Fİ kitabında intihal olmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.

TELİF HAKLARI HESAPTA TUTULACAK

Mahkeme intihal davası sonuçlanıncaya kadar Azra Kohen’e yapılan yurtiçi ve yurtdışı satış telif ödemelerinin bir banka şubesinde döviz ve vadeli hesaba yatırılmasına karar verdi.

Azra Kohen

Azra Kohen

NE OLMUŞTU?

Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, Fİ'nin, ‘Bağlanma Korkusu’ isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren oyuncu Başak Sayan'a tazminat davası açmıştı. Başak Sayan da karşı dava açarak Fİ’nin Bağlanma Korkusu kitabındaki karakterlerle aynı olduğunu ve çalıntı olduğunu iddia ederek karşı davayla cevap vermişti. Kitabın yayın haklarını elinde bulunduran Destek Yayınları da Başak Sayan'ı ‘şöhretten nemalanmak'la suçlamıştı. Sosyal medyada başlayan tartışma daha sonra adliyelik olmuştu.

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