Azra Kohen’in telif davası açtığı Destek Yayınları’ndan açıklama

Fi, Çi, Pi serisinin yazarı Azra Kohen, 2014 yılında anlaşma yaptığı Destek Yayınları'na, kendisine eksik telif ödemesi yapıldığı ve kitaplarında hatalı bandrol kullanıldığı nedeniyle 1919 TL'lik dava açtı. Destek Yayınları'ndan yapılan açıklamada ise davanın reklam amaçlı olduğu, sözleşmede yüzde 10 civarında telif hakkı bulunduğu, ancak Kohen'e jest olarak yüzde 15 civarında telif ödendiği belirtildi.

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Fi, Çi, Pi ile AEDEN kitaplarının yazarı Azra Kohen, 2014 yılında anlaşma yaptığı Yelda Cumalıoğlu’nun sahibi olduğu yayınevi Destek Yapım Prodüksiyon Dış Ticaret A.Ş’ye karşı 1919 TL’lik telif davası açtı. Kohen’in avukatı Celile Zelal Bol, İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve Destek Yayınları’nın yüzde 15’lik telif yüzdesi anlaşmasına uymadığını, ödemelerin eksik yapıldığını, Kahraman Tazeoğlu ve Mehmet Ali Güller gibi yazarların kitaplarının bandrollerinin Kohen’in eserleri için kulllanıldığını bildirdi. Kohen, bu nedenle mahkemeden telif haklarının tespiti ve eksik ödenen telifin tespiti, hatalı bandrol ve basılan kitapların tespiti ile telif hakkının ödenmesini talep etti. Kohen’in açtığı tazminat bedeli ise Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 1919’u simgeleyen 1919 TL’ydi.



‘SÖZLEŞMEDE YÜZDE 10 YAZIYORDU, YÜZDE 15 ÖDEDİK’

Destek Yayınları’nın sahibi Yelda Cumalıoğlu davanın reklam amaçlı açıldığını, bugüne kadar Kohen’e 4 milyon 307 bin 617 TL ödendiğini, dava konusu edilen miktarın ise yapılan ödemeler karşısında çok küçük bir rakam olduğunu, kalan miktarın da vadesi gelince ödeneceğini bildirdi. Kohen’in geçtiğimiz aylarda, yayınevine bir fesih ihbarı göndererek sözleşmeyi vadesinde sonlandırmak istediği belirtilen Cumalıoğlu, “Ancak yeni bir sözleşmeyle ilgili pazarlık için masaya tekrar oturabileceğimizi belirtmiştir. Fesih sonrası görüşmemizde başka yayınevlerinden de (örneğin, Alfa Grubu'ndan sadece eski kitapları için 3 milyon 600 bin TL gibi) inandırıcı olmayan bir transfer teklifi aldığını belirterek tarafımızdan yüklü bir bedel talep etmiş, ‘kendisini değerli hissettirecek’ bu paranın ödenmemesi halinde birlikte çalışmayı çok istemesine rağmen yayınevimizle yoluna devam edemeyeceğini belirtmiştir. Üstelik bugüne dek yazar Kohen'in telif ücretini, resmi sözleşmede yüzde 10 olmasına karşın jest olarak yüzde 15 oranı üzerinden hesaplayarak ödemiş olan yayınevimiz tehdit niteliğindeki bu teklifi şirket politikasına aykırı bularak reddetmiştir” dedi.



‘ÖN YARGILI VE SUÇLAYICI BİR KİŞİLİK’

Cumalıoğlu, Kohen ile yeni bir sözleşme yapılmasını tercih etmediklerini ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti: “Azra Kohen'in yaşadığı ego patlaması, kitaplarının satışının giderek düşmesi üzerine ne yazık ki onu geçimsiz bir kişiliğe büründürmüş gözükmektedir. Azra Kohen, sadece yayınevimizle değil, yönetmen-senarist Haluk Bener'le ki kendisi Fi ve Çi’nin editörlüğünü yapmasına ve kitapları şekillendirmesine rağmen yazılı olarak söz verilen hakkını alamadığını iddia etmektedir, Fi dizisinin yapımcısı Ay Yapım'la ve ‘Fi’nin kendi kitabından intihal olduğunu söyleyen başka bir yazarla da mahkemelik olmuştur. Bütün bunlardan yazar Azra Kohen'in ön yargılı ve suçlayıcı bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır.”