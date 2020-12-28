Baba mesleği çancılık

Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Halil Küçükçancı, 73 yıldır minik çanları üreterek geçimini sağlıyor. Cemerler Mahallesi'nde babasından kalma 120 yılı aşkın dükkanında çan imal eden ve ‘Çancı Halil’ olarak tanınan usta, yaşlandığını ancak talep nedeniyle işi bırakamadığını söylüyor.

BİR ÇAN 33 KEZ ELDEN GEÇİYOR

Çancılık mesleğinin çok meşakkatli olduğunu söyleyen Küçükçancı, “Bir çan 33 kere elden geçiyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir iş, yoksa istenilen sesi tutturamazsınız. Çan almak isteyen ayağımıza kadar geliyor. Ama artık ben yaşlandım. Eskisi gibi çalışamıyorum. Artık işi bıraktım sayılır. Çan yapımı kolay değil. Çok aşamadan geçiyor. Birebir alın teri diyebiliriz. Koyun çanı, keçi çanı ve köpekler için de farklı çanlarımız var” dedi.

SOYADINI MESLEĞİNDEN ALMIŞLAR

Çancılığın dede mesleği olduğunun soyadından da anlaşılabileceğine işaret eden Küçükçancı, kendisinin dördüncü kuşak olduğunu ifade etti. Küçükçancı, “Atalarımız Akseki’nin Cemerler Mahallesi’ne asırlar önce yerleşmiş. Soyadı Kanunu çıkınca dedelerimiz soy ismimizi Küçükçancı olarak koymuş. Babam bu mesleği dedemden, dedem ise babasından, dedemin babası ise yine babasından öğrenmiş. Ben dördüncü kuşak çan ustasıyım. 4 oğlum 2 kızım var. Sadece köyde birlikte yaşadığımız oğlum Ali bu mesleği öğrendi ama devam etmeyip hayvancılık mesleğini seçti. Diğer çocuklarım ise Antalya’da başka mesleklere yöneldi” dedi.

“ÇEKİÇLE FAZLA DÖVERSEN SESİ BOZULUR”

Küçükçancı, 73 yıllık süreçte kulaklarının uzmanlaştığını, sesleri işiterek işlem yaptığını anlattı. Büyüklüğüne göre 20 dakikada ürettiği bir çanı 10 dakika boyunca akort ettiğini belirten Küçükçancı, “Kolay değil. Yaz, kış ateşin karşısında çekiçle iş yapıyoruz. Her çanı özenle imal ediyoruz. Çanın sesinin güzel çıkması lazım. Bunun için çanı ocakta güzel kaynatacaksınız. Kaynağını iyi yapacaksınız. Çekiçle fazla döverseniz sesi bozulu.” diye konuştu. (DHA)