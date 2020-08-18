Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
BaBa ZuLa’dan yıllar sonra ‘Tavus Havası’
BaBa ZuLa’dan yıllar sonra ‘Tavus Havası’
Baba Zula'nın bestelediği ilk şarkı olan ve ilk kez 1996 yılında Tabutta Rövaşata filmin soundtrack albümünde kullanılan Tavus Havası, yıllar sonra yeniden canlı olarak kaydedildi.
Kültür Sanat 18 Ağustos 2020 - 12:00

Gülbaba Records’un ‘Night Dreamer’ ile ortak yayınlayacağı ilk albüm için geri sayım başladı. 2 Ekim tarihinde hem dijital hem de çift LP olarak piyasaya çıkacak olan ‘Hayvan Gibi’ albümünün de yayınlanan ilk şarkısı olacak.

MÜZİK SEKTÖRÜNE YENİ SOLUK

2021 Mart ayında 10. yıllarını kutlayacak olan Ahmetcan Taşdemir ve Serhan Lokman ortaklığında kurulan Gülbaba Music, sektörün farklı alanlarında edindikleri tecrübeyle plak şirketi kurmak için kolları sıvadı.

Etiketler