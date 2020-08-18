BaBa ZuLa’dan yıllar sonra ‘Tavus Havası’

Baba Zula'nın bestelediği ilk şarkı olan ve ilk kez 1996 yılında Tabutta Rövaşata filmin soundtrack albümünde kullanılan Tavus Havası, yıllar sonra yeniden canlı olarak kaydedildi.

Gülbaba Records’un ‘Night Dreamer’ ile ortak yayınlayacağı ilk albüm için geri sayım başladı. 2 Ekim tarihinde hem dijital hem de çift LP olarak piyasaya çıkacak olan ‘Hayvan Gibi’ albümünün de yayınlanan ilk şarkısı olacak.

MÜZİK SEKTÖRÜNE YENİ SOLUK

2021 Mart ayında 10. yıllarını kutlayacak olan Ahmetcan Taşdemir ve Serhan Lokman ortaklığında kurulan Gülbaba Music, sektörün farklı alanlarında edindikleri tecrübeyle plak şirketi kurmak için kolları sıvadı.