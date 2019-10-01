Babaanne nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘babaanne’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘babaanne’dir.
BABAANNE NE DEMEK: Babanın annesi.
BABAANNE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin babaanne mi, baba anne mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı babaanne şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
baba anne (Yanlış kullanım)
babaanne (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Maalesef babaannemi hiç tanıma fırsatım olmadı.”