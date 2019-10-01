Babaanne nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘babaanne’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Babaanne nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘babaanne’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'babaanne'dir. Babaanne mi, baba anne mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘babaanne’dir.

BABAANNE NE DEMEK: Babanın annesi.

BABAANNE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin babaanne mi, baba anne mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı babaanne şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

baba anne (Yanlış kullanım)

babaanne (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Maalesef babaannemi hiç tanıma fırsatım olmadı.”